20
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
25
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
سلاح سري أوكراني يعيق التقدّم الروسي.. ما هو؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
22-04-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما بدأت عملية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، بدا أن قادة روسيا العسكريين قد استبعدوا "سلاحاً" غير تقليدي لكنه فعّال للغاية ضمن ترسانة أوكرانيا، وهو الموسم الموحل.
وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "تزامن توقيت الغزو الروسي، في 24 شباط، مع ما يُعرف محلياً بإسم "موسم الطرق الموحلة" أو "راسبوتيتسا" باللغة الروسية. إنها ظاهرة تحدث مرتين في السنة، أولاً في الربيع، عندما ينحسر البرد بعد انتهاء فصل الشتاء وتصبح التضاريس والطرق غير المعبدة في البلاد غير قابلة للعبور عبرها وذلك بعد أن تكون قد تحولت إلى طين، وثانياً في الخريف، عندما تشهد البلاد هطولاً غزيراً للأمطار. ويرى الخبراء العسكريون أن الوحل ساعد في إبطاء تقدم القوات الروسية في أجزاء من البلاد، وخاصة في الشمال. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الانترنت دبابات وشاحنات وعربات مصفحة روسية عالقة ومهجورة على طرق أو حقول موحلة في أوكرانيا".
وتابعت الشبكة، "أثار الأمر بعض الاستغراب بين المحللين والخبراء العسكريين الروس، الذين قالوا أن كان ينبغي على القادة العسكريين الروس أن يكونوا أكثر استعداداً لمواجهة ظروف مماثلة على الأرض، كما وأن يكونوا قادرين على تجنب المستنقع الذي تسببه تضاريس الربيع الموحلة في أوكرانيا. إنها ظاهرة مألوفة ومذكورة في كتب التاريخ: فغزو نابوليون بونابرت لروسيا في العام 1812 قد أُبطئ بسبب الوحل كذلك الأمر بالنسبة لجيوش أدولف هتلر التي غزت الاتحاد السوفياتي آنذاك في العام 1941 والتي واجهت المشاكل اللوجستية عينها، التي كان سببها الطين والتضاريس الوعرة، التي واجهتها القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية. وقال الخبراء إنه كان على الجيش الروسي أن يطّلع بشكل أفضل على الظروف التي ستواجهها قواته. قال ماكسيميليان هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة "سي أن بي سي"، "إن هذا الأمر معروف منذ مئات السنين. لذا، نعم، إنها ميزة تكتيكية مفيدة للأوكرانيين وكانت مهمة بشكل خاص في الشمال الأوكراني الذي يتميز بكثرة غاباته". كان يعتقد في البداية أن روسيا ستحقق نصرًا سريعًا في أوكرانيا. لكن البلاد واجهت مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية التي ساعد الحلفاء الغربيون في تجهيزها بالأسلحة. قبل الغزو، حشدت روسيا أكثر من 100000 جندي على طول حدودها مع أوكرانيا وأجرت تدريبات عسكرية مع حليفتها بيلاروسيا، التي تقع شمال أوكرانيا. لكن موسكو أصرت مرارًا وتكرارًا على عدم وجود خطط للغزو".
وبحسب الشبكة، "على الرغم من التدريبات العسكرية قبل الغزو، قال محللون عسكريون إن المرحلة الأولى من الحرب - التي شهدت فوز روسيا في جنوب وشرق البلاد لكنها فشلت في اتخاذ خطوات في الشمال، مع انسحاب قواتها الآن وتركيزها على شرق أوكرانيا - أظهرت نقص التخطيط والاستعداد والمهارة التكتيكية بين قياداتها العسكرية وجنودها، وكثير منهم من المجندين. وقال هيس إن عدم قدرة روسيا على التعامل مع الموسم الموحل في أوكرانيا "يظهر مشاكل حقيقية في احترافية الجيش". وأضاف: "إن الأمر يثير أسئلة حقيقية بالنسبة لي... كان الروس يقومون بهذه التدريبات العسكرية ويمارسون هذا الغزو الأجنبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان وما زالوا لا يفكرون، أو لم يكن لديهم تنسيق كافٍ، لوضع الوحدات المناسبة في الأماكن المناسبة، والتحرك بالطريقة الصحيحة للتعامل بشكل أفضل مع هذه المشكلة المعروفة حرفياً أنها تمثل عقبة منذ أكثر من 300 عام".
وتابعت الشبكة، "قال سام كراني إيفانز، محلل أبحاث في مركز أبحاث الدفاع البريطاني RUSI، لشبكة "سي أن بي سي"، إنه كانت معظم المركبات العسكرية الروسية قادرة على التعامل مع الطين في أوكرانيا، ولكن نشأت مشاكل من مركبات متعددة تستخدم نفس المسارات، وهي مشكلة متوقعة لأي قائد عسكري لديه فهم أساسي لـ "ميكانيكا الأرض" - أو "تفاعل التربة مع المركبات على الطرق الوعرة". وقال: "الكثير من مركباتهم ستكون على ما يرام أثناء تحركها في الوحل، بشرط ألا تمر مرارًا وتكرارًا في الطريق عينه". وتابع قائلاً: "لكنني سأجادل بأن أشياء أخرى قد حدت من مناوراتهم أكثر من حيث اعتمادهم على خطوط السكك الحديدية والطرق في الخدمات اللوجستية الخاصة بهم"، مضيفًا أن حجم أوكرانيا يمثل أيضًا تحديًا إضافيًا لآلة الحرب الروسية، خاصة بالنسبة للوحدات البعيدة عن روسيا، مثل تلك الموجودة في شمال أوكرانيا. منذ ذلك الحين، قامت العديد من هذه الوحدات بانسحاب تكتيكي للتركيز على المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تجري المرحلة الثانية من الحرب حاليًا في دونباس وعلى طول البحر الأسود".
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
Lebanon 24
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
23:32 | 2022-04-21
21/04/2022 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
23:29 | 2022-04-21
21/04/2022 11:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
11:30 | 2022-04-22
22/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
02:13 | 2022-04-22
22/04/2022 02:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
01:30 | 2022-04-22
22/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-04-22
الدفاع الروسية تعلن بدء عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول
15:30 | 2022-04-22
مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. تصريحات "متشائمة" من موسكو
15:29 | 2022-04-22
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في باحات الأقصى جراء قنابل الغاز الإسرائيلية
15:27 | 2022-04-22
جنرال بولندي: بوريس جونسون فضح سرًا عسكريًّا
15:26 | 2022-04-22
"بلومبرغ": الهنود يبحثون عن الماس الروسي
15:25 | 2022-04-22
السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3.7 مليون حبة كبتاغون
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
22/04/2022 22:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact