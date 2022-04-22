تجربة الصواريخ الروسية.. هل ستساهم في تغذية المخاوف الأميركية؟

أثار التحرك المدروس الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء لاختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، والذي أعلن من خلاله تحذيرًا لأولئك في الغرب الذين "يحاولون تهديد بلادنا"، قلقاً متزايداً داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن: أن روسيا الآن معزولة للغاية عن بقية العالم لدرجة أن بوتين لا يرى سوى القليل من السلبيات للأعمال الاستفزازية.

وبحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية، "حتى قبل إطلاق الصاروخ، كان المسؤولون الأميركيون والقادة الأجانب يفكرون في ما إذا كان نجاحهم في عزل روسيا عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، مما يجعلها دولة منبوذة دبلوماسيًا، يمكن أن يزيد من رغبة بوتين في تأكيد قوة بلاده. كان الإطلاق الأول لصاروخ "سارمات" النووي أحدث مثال لبوتين لتذكير العالم بقدراته على الرغم من الانتكاسات المبكرة على الأرض في أوكرانيا. وقال المستشار النمساوي كارل نهامر الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع بوتين في روسيا، "إنه حالياً في منطقه الحربي الخاص". ووصف الرئيس الروسي بأنه أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على مواجهة ما يراه تهديدًا متزايدًا من الغرب واستعادة مجال نفوذ روسيا في أوروبا الشرقية. قال ويليام جيه بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، الأسبوع الماضي إن "بوتين يوضح كل يوم أن السلطات المتراجعة يمكن أن تكون على الأقل معطلة مثل تلك المتصاعدة"، مضيفًا أن "شهيته للمخاطرة قد ازدادت مع إحكام قبضته على روسيا"."

وتابعت الصحيفة، " في السر، كان المسؤولون الأميركيون أكثر صراحة بشأن احتمال قيام زعيم روسي معزول بالهجوم بطرق أخرى مزعزعة للاستقرار. وقال أحد كبار مسؤولي المخابرات في محادثة أجريت مؤخرًا، وأصر على عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات الاستخباراتية، "لقد نجحنا بالفعل في فصل بوتين عن النظام العالمي لدرجة أنه بات لديه حافزًا أكبر لتعطيل هذا النظام خارج أوكرانيا. وإذا ازداد يأسه بشكل متزايد، فقد يجرب أشياء لا تبدو عقلانية". ويعتقد بوتين، وفق ما أفادت به التقييمات التي تم تسليمها إلى البيت الأبيض، أنه يفوز، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة نتائج الاستخبارات. إنه بالتأكيد يتصرف بهذه الطريقة. ليس من المستغرب أن بوتين لم يتراجع في مواجهة العقوبات الاقتصادية والتدابير لعزل بلاده عن التكنولوجيا اللازمة للأسلحة الجديدة والآن بعض السلع الاستهلاكية. وكثيرا ما تجاهل العقوبات الغربية، بحجة أنه يستطيع التعامل معها بسهولة. قال بوتين يوم الإثنين: "يمكننا القول بثقة أن هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت. لقد فشلت استراتيجية الحرب الخاطفة الاقتصادية"."

وأضافت الصحيفة، "وسرعان ما ناقضته رئيسة مصرفه المركزي، إلفيرا نابيولينا. وقالت: "في الوقت الحالي، ربما لم نشعر بوقع هذه المشكلة بقوة بعد، لأننا لا نزال نملك احتياطيات في الاقتصاد. وتابعت: "لكننا نرى أن العقوبات يتم تشديدها كل يوم تقريبًا"، مضيفة أن "الفترة التي يمكن للاقتصاد أن يعيش خلالها على الاحتياطيات محدودة". لكن لا يبدو أن هذه الحقيقة مفهومة بالكامل أو قابلة للتحقق. والواضح أن بوتين أصبح أكثر عدوانية، فقد وجه نيرانًا جديدة على ماريوبول في حين تسعى القوات الروسية لتأمين منطقة دونباس بأكملها في الأسابيع المقبلة. وقد أظهر بوتين إصراره أمام زواره على تحقيق أهدافه. في حين أن الخسائر الروسية كانت مرتفعة وبدأت طموحات بوتين في أوكرانيا بالتقلص، خلصت تقييمات المخابرات الأميركية إلى أن الرئيس الروسي يعتقد أن جهود الغرب لمعاقبته واحتواء نفوذ روسيا ستتصدع مع مرور الوقت. بمساعدة الصين والهند ودول أخرى في آسيا، يبدو أنه يعتقد أن باستطاعته تجنب العزلة الحقيقية، تمامًا كما فعل بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. والآن، يستعد المسؤولون الأميركيون لما يبدو بشكل متزايد أنه مواجهة طويلة وطاحنة، وقد واجهوا تذكيرات متكررة من بوتين بأن العالم يعبث بقوة أسلحة نووية ويجب أن يخطو بحذر. يوم الأربعاء، بعد تقديم تحذيرات إلى البنتاغون بشأن اختبار صاروخ قادم، أعلن بوتين أن الإطلاق يجب أن "يوفر غذاءً للتفكير لأولئك الذين، في خضم الخطاب العدواني المسعور، يحاولون تهديد بلدنا"."

ورأت الصحيفة أنه "في الواقع، إذا تم نشر الصاروخ، فلن يضيف إلا القليل إلى قدرات روسيا. لكن عملية الإطلاق كانت تتعلق بالتوقيت والرمزية: فقد جاءت وسط التحذيرات العامة الأخيرة، بما في ذلك من قبل بيرنز، من أن هناك فرصة صغيرة ولكنها متزايدة بأن بوتين قد يتحول إلى هجمات بالأسلحة الكيماوية، أو حتى إلى تفجير نووي ظاهري. إذا وجه بوتين أنظاره إلى الولايات المتحدة أو حلفائها، فقد كان الافتراض دائمًا أن روسيا ستستغل خطتها الإلكترونية للانتقام من آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي. ولكن بعد ثمانية أسابيع من الصراع، لم تكن هناك هجمات إلكترونية كبيرة بخلاف المواقف العرضية المعتادة للنشاط الإلكتروني الروسي اليومي في الشبكات الأميركية، بما في ذلك هجمات برامج الفدية. يحذر المسؤولون الأميركيون الشركات المالية والمرافق وغيرها منذ ستة أشهر للاستعداد، كما وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن القيادة الإلكترونية الأميركية وما يقابلها في بريطانيا وأماكن أخرى قد اتخذت إجراءات وقائية متواضعة ضد وكالات الاستخبارات الروسية الأكثر نشاطًا في الفضاء الإلكتروني. قال كريس إنغليس، أول مدير إلكتروني وطني للولايات المتحدة، يوم الأربعاء في حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، "إذا هاجم الروس الغرب أو الناتو أو الولايات المتحدة، فهذا قرار محفوف بالمخاطر وله عواقب وخيمة على كلا الجانبين". قال إنغليس إن الوكالات الحكومية والشركات الأميركية قد تلقت "تحذيرًا استراتيجيًا" وافرًا وكانت في وضع أفضل بكثير لصد أو التعافي من مثل هذه الهجمات مما كانت عليه قبل عام".

وتابعت الصحيفة، "لكن مع كل هذه التهديدات، تجلى الموقف الأميركي بالاستمرار في زيادة الضغط على بوتين - من العقوبات إلى العزلة الدبلوماسية إلى توفير أسلحة أكثر قوة للجيش الأوكراني. قال أحد المسؤولين في الإدارة: "لقد فازت أوكرانيا بالفعل في معركة كييف". وأضاف أن الإدارة "ستواصل تزويد أوكرانيا بكمية هائلة من الأسلحة والتدريب والمعلومات" حتى تتمكن من "الاستمرار في الفوز". ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الأوكرانيون سيستمرون في الفوز الآن بعد أن انتقل القتال بعيدًا عن شوارع كييف الحضرية إلى أرض مألوفة وأكثر تملقًا في دونباس. كما أنه ليس من الواضح بالضبط ما الذي قد يؤدي بالإدارة إلى التراجع عن الضغوط المتزايدة باستمرار على روسيا. يتمثل الموقف العلني للإدارة في أنه ما من عقوبات دائمة وأنها قد صُممت بعناية بحيث يمكن استخدامها في أي لحظة كمصدر للضغط في حل دبلوماسي للحرب. من المفترض أن يتطلب ذلك من روسيا سحب كل قواتها من أوكرانيا ووقف الأعمال العدائية في ما وصفه وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن على أنها خطوة "لا رجوع فيها". في الوقت الحالي، لا يوجد احتمال لذلك في الأفق. وأشار أحد مسؤولي الإدارة مؤخرًا إلى أن الهجمات بربرية أكثر من أي وقت مضى ويبدو أنها على وشك التصعيد. لكن يبدو من المرجح أن تصبح آثار العقوبات أشد قسوة".