ماكرون: لم أقدم تنازلات لبوتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وفي مقابلة مع إذاعة france inter الفرنسية، قال ماكرون: "أعتقد أن من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع فلاديمير بوتين. إذا كان ذلك يمكن أن ينقذ بعض الأرواح ويحسن الأوضاع، فيجب القيام به".وردا على سؤال، قال: "لا أستبعد التحدث إلى بوتين مرة أخرى حال إعادة انتخابي رئيسا لفرنسا، لكن سأتحدث إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أولا".وأضاف: "سأحاول الوصول إلى ماريوبول على المستوى الإنساني، من أجل تأمين المساعدة الطبية وخروج المواطنين".وأكد ماكرون أنه كان دائما يناقش بوتين بطريقة متطلبة ومباشرة وشفافة، مضيفا: "لم أتكلم معه أبدا من باب التنازل أو التسوية، حتى منذ بداية العملية العسكرية".