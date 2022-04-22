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ماكرون: لم أقدم تنازلات لبوتين

Lebanon 24
22-04-2022 | 05:30
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي مقابلة مع إذاعة france inter الفرنسية، قال ماكرون: "أعتقد أن من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع فلاديمير بوتين. إذا كان ذلك يمكن أن ينقذ بعض الأرواح ويحسن الأوضاع، فيجب القيام به".

وردا على سؤال، قال: "لا أستبعد التحدث إلى بوتين مرة أخرى حال إعادة انتخابي رئيسا لفرنسا، لكن سأتحدث إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أولا".

وأضاف: "سأحاول الوصول إلى ماريوبول على المستوى الإنساني، من أجل تأمين المساعدة الطبية وخروج المواطنين".

وأكد ماكرون أنه كان دائما يناقش بوتين بطريقة متطلبة ومباشرة وشفافة، مضيفا: "لم أتكلم معه أبدا من باب التنازل أو التسوية، حتى منذ بداية العملية العسكرية".
المصدر: روسيا اليوم
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