ماذا تريد روسيا من ماريوبول؟

تصدرت مدينة "ماريوبول" الأوكرانية عناوين الأخبار العالمية، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، قبل أن يتزايد الاهتمام بها، الخميس، بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قواته "نجحت" في "تحرير" المدينة.ولكن كييف تقول إن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية "ما زالت تقاوم القوات الروسية".ولم يعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هزيمته، مؤكدا أن المعركة ما زالت مستمرة. وقال في خطاب بالفيديو "لا يمكنهم سوى تأخير ما هو حتمي - اللحظة التي سيضطر فيها الغزاة لمغادرة أراضينا خصوصا ماريوبول المدينة التي ما زالت تقاوم روسيا رغم كل ما يقوله المحتلون".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن محللين قولهم إن بوتين يريد التباهي بفوز كبير قبل يوم النصر لروسيا في 9 أيار.وسيشكل السقوط التام لمدينة ماريوبول الصناعية الرئيسية على بحر آزوف، التي أصبحت مدينة منكوبة وحقل خراب بعد حوالى شهرين من القصف والحصار الروسي، انتصارا كبيرا لموسكو التي تسعى إلى إنشاء جسر بري يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي،"بالنسبة للروس، من المهم جغرافيًا أن يصل جسر بري إلى شبه جزيرة القرم".وفي تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي"، تابع قائلا:" إذا كان هدفهم في الواقع هو قطع منطقة دونباس، فيمكنك أن ترى منطق محاولة الاستيلاء على ماريوبول".ومن جانبها قالت الخبيرة الروسية في السياسة الأمنية في كينجز كوليدج لندن، تريسي جيرمان، لـ"واشنطن بوست"، إن الاستيلاء على ماريوبول سيحرر القوات الروسية التي يمكن إرسالها إلى منطقة دونباس، التي أصبحت الآن محور هجوم موسكو.أطماع اقتصادية روسيةتضم مدينة ماريوبول، أكبر ميناء تجاري على بحر آزوف، وتشكل مركزا مهما لتصدير الصلب والحبوب.ووفقاً لوكالة "جينيس"، التي تقول إنها "شركة استخبارات عالمية مفتوحة المصدر"، فأن سيطرة موسكو على ميناء بهذا الحجم سيجعل النقل البحري بين روسيا ودونباس وشبه جزيرة القرم أسهل.وتضم المدينة شركة ومصنع آزوفستال لصناعة الصلب، والذي انتج ما يقرب من ثلث إنتاج الصلب في أوكرانيا في عام 2019.