ما الذي يخيف أوروبا من جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان؟

تترقب أوروبا بقلق نتائج جولة إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد؛ خوفا من فوز زعيمة حزب "التجمع الوطني" ومرشحة اليمين مارين لوبان، على حساب متصدر الجولة الأولى مرشح الوسط ومؤسس حزب "الجمهورية إلى الإمام" الرئيس إيمانويل ماكرون.وتنبع مخاوف الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وبلجيكا، من اختلاف رؤى ماكرون ولوبان بشأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي والتعاون مع برلين، والتي ظهرت بوضوح في المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما، مساء الأربعاء.واحتد النقاش بين ماكرون ولوبان عند تناول هذا الملف؛ حيث يتهمها بالسعي لإخراج فرنسا من الاتحاد، فيما نفت لوبان موجهة حديثها لماكرون: "أريد تطوير هذه المنظومة الأوروبية، لكن لم اعتقد أنك ستتبنى نظرية مؤامرة".وفي المقابل اعتبر ماكرون جولة الإعادة بمثابة استفتاء مع أو ضد أوروبا، قائلا: "أنتِ غير واضحة، مشروعك لا يسمى الأشياء بمسمياتها، لكنه يتمثل في الخروج من أوروبا".توجه الناخبينيرى بريس تينتورييه، نائب المدير العام لمعهد "إبسوس" للاستطلاعات، أن المناظرة الأخيرة يمكن أن تعيد حشد أصوات الناخبين.ورغم إعلان لوبان التخلي عن خطة الانسحاب من منطقة اليورو وسداد الديون بالفرنك الفرنسي، إلا أن مختصون يرون أن فوزها يحدث فوضى داخل الاتحاد؛ نظرا للدور الفرنسي القيادي بالقارة، لاسيما أن موقف حزب التجمع الوطني الذي تنتمي له يتبنى عرقلة الإصلاح داخل التكتل الأوروبي.وعلى النقيض يؤكد ماكرون ضرورة إنهاء الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الـ27 لتعزيز أوروبا في أمام الولايات المتحدة والصين.ليس على الطريقة البريطانية"فريكسييت مقنع".. بهذه العبارة وصف مصطفى الطوسة، المحلل السياسي، موقف لوبان من بقاء فرنسا بالاتحاد، مشيرا إلى أن المناظرة "كشفت عن أن قرارات وإجراءات مرشحة اليمين المتطرفة في حال فوزها تصب لصالح فصل فرنسا عن أوروبا، وخروجها من الاتحاد ليست على الطريقة البريطانية، بل بطريقة مقنعة".ويوضح أنه في الجولة الثانية قد يدفع موقف لوبان بعض الناخبين المترددين بالتصويت ضدها، خاصة وأن أغلب الفرنسيين متمسكون بالبقاء في الاتحاد، لاقتناعهم بأن الفضاء الأوروبي الموحد يسهم في انتعاش الاقتصاد الفرنسي.