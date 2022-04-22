"لم يرها أحد من قبل"... ما هي طائرات "الشبح الغامضة" التي تستعد لمعركة دونباس؟

أرسلت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية إضافية لكييف قيمتها 800 مليون دولار، شملت مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة و121 طائرة من دون طيار من طراز "فينيكس غوست" (شبح العنقاء) "التي لم يرها أحد من قبل"، حسبما تقول صحيفة بوليتيكو.وقد طورت شركة أيفكس أيروسبيس، ومقرها كاليفورنيا، التي تأسست عام 2017 ويعمل بها 500 شخص ولديها مكاتب في كاليفورنيا ونورث كارولينا وفيرجينيا، "الطائرة الغامضة"، كما تصفها بوليتيكو.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، إن برنامج الطائرات من دون طيار، الذي كان قيد التطوير بالفعل قبل الغزو الروسي، يطابق المتطلبات المحددة لأوكرانيا ولديه "قدرات مماثلة" للطائرة من دون طيار "أيروفيرونمنت سويتشبليد" الموجودة بالفعل في أوكرانيا.يبلغ وزن الطائرة "سويتشبليد"، التي بدأت الولايات المتحدة إرسالها إلى أوكرانيا هذا الشهر، 5.5 رطل. ويمكنها التحليق فوق منطقة ما لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل استهدافها، مما ينتج عن ذلك تفجير رأس حربي صغير.ونقلت الصحيفة عن عميد معهد ميتشل لدراسات الفضاء وعضو مجلس أيفكس، الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، إن "فينيكس غوست نوع مختلف من الطائرات، إنها طائرة ذات اتجاه واحد فعالة ضد الأهداف الأرضية المتوسطة".وأضاف ديبتولا أن هذه الطائرة يمكن أن تقلع عموديا، وتطير لمدة تزيد عن ست ساعات بحثا عن هدف أو تتبعه، مما يعني أن قدرتها على التحليق تفوق سويتشبليد، كما أنها تعمل ليلا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء.وجاء تطوير الطائرة كجزء من جهود البنتاغون للتعاون مع الشركات الصغيرة "لتطوير وشراء تقنيات جديدة خارج التسلسل الهرمي المرهق للاستحواذ"، حسبما تقول بوليتيكو.وعن الطائرة، قال كيربي: "لقد تم تطويرها وفقا لمجموعة من المتطلبات التي تتطابق بشكل كبير مع ما يحتاجه الأوكرانيون الآن في دونباس".