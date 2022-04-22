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هذه هي أهداف روسيا العسكريّة في المرحلة القادمة في أوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 09:00
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كشف الجيش الروسي عن أهدافه في المرحلة القادمة من العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.

ويعتزم الجيش الروسي السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل ضمن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية.

كذلك يخطط الجيش الروسي لتأمين ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

المصدر: سكاي نيوز
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