جونسون يتوقع بأن تستمر حرب أوكرانيا حتى أواخر 2023

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعا نظرا إلى المقاومة الصلبة التي يواجهها الغزو الروسي.



ولدى سؤاله بشأن إن كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي: "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيما"، وفق ما نقلت" وكالة الصحافة الفرنسية".