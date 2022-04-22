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جونسون يتوقع بأن تستمر حرب أوكرانيا حتى أواخر 2023

Lebanon 24
22-04-2022 | 09:30
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعا نظرا إلى المقاومة الصلبة التي يواجهها الغزو الروسي.

ولدى سؤاله بشأن إن كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي: "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيما"، وفق ما نقلت" وكالة الصحافة الفرنسية".
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