عربي-دولي

فرنسا سلّمت "قيصر" لأوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-944879-637862370370580338.jpg
Doc-P-944879-637862370370580338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن باريس سلمت أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منشآت دفاعية من نوع "قيصر" وصواريخ ميلان المضادة للدبابات.

وفي مقابلة مع "OUEST FRANCE"، أقر ماكرون بتزويد كييف، بصوارخ مضادة للدبابات "ميلان"، وكذلك مدافع "قيصر".

ورأى أنه "في كل يوم تقرر روسيا المضي قدما بعمليتها العسكرية في أوكرانيا، فإنها تقلل من خياراتها للعودة إلى الوضع الطبيعي، وتقلل من قدرتنا على بناء السلام الدائم".

وأضاف: "بالنظر إلى جرائم الحرب التي تم تحديدها، والخيارات التي اتخذتها روسيا في دونباس وفي ماريوبول، من الواضح جدا أن هناك إرادة للتصعيد من قبل روسيا"، مشددا على أن "مسؤوليتنا هي أولا وقبل كل شيء القيام بكل شيء لمساعدة أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على أوروبا أن تزود كييف بالأسلحة الثقيلة، أوضح ماكرون، أن "الجميع يتحمل مسؤولياته، ونحن ننسق مع ألمانيا، وتحدثت منذ يومين مع المستشار الألماني أولاف شولتس حول هذا الموضوع"، مضيفا: "نحن نقدم معدات كبيرة لأوكرانيا، من صواريخ "ميلان" إلى مدافع "قيصر" وأنواع عديدة من الأسلحة، وأعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-04-22
15:30 | 2022-04-22
15:29 | 2022-04-22
15:27 | 2022-04-22
15:26 | 2022-04-22
15:25 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website