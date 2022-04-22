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الأمم المتحدة: لا مؤشرات تؤكد ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 11:30
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها لا تملك معلومات تؤكد ارتكاب "إبادة جماعية" من قبل روسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت شامداساني خلال المؤتمر رصد المفوضية الأممية مخالفات من قبل كلا طرفي النزاع.

وقالت إن القوات الروسية خلال الأعمال القتالية ارتكبت "أفعالا ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، بما في ذلك "قصف مناطق مأهولة بشكل عشوائي ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى".

في الوقت نفسه، أشارت شامداساني إلى توثيق الأمم المتحدة استخدام قوات الحكومة الأوكرانية أسلحة ذات تأثيرات عشوائي، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بأهداف مدنية في شرق البلاد.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: "خلال هذه الأسابيع الثمانية الأخيرة، لم يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب بل رمي بعيدا على ما يبدو".
المصدر: روسيا اليوم
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