عربي-دولي

وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2022 | 10:30
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وصفوه بأنه "أسير غير عادي" ظهر للجيش الروسي وهو يقاتل مع الأوكران قبل أسبوعين، فاعتقله الجيش الذي سمح لمراسل حربي روسي بأن يجري معه مقابلة، علم منه فيها بأنه مغربي اسمه إبراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة بكييف، ثم انضم إلى الجيش الأوكراني حتى وقع في الأسر.


كما تبين من المقابلة أن قوات إقليم "دونيتسك" الانفصالية المدعومة من روسيا، هي من ألقت القبض عليه حين كان يقاتل مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة. وكانت صحيفة "أخبارنا" المغربية، تواصلت مع بعض المغاربة المتواجدين بأوكرانيا للتأكد من صحة الفيديو وحقيقته "لكن دون جدوى" بحسب قولها.
المصدر: العربية
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