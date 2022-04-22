عربي-دولي

سيئول تتحقق من تقرير عن مصرع مقاتلين كوريين في أوكرانيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 13:00
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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة، أنها تتحقق من صحة معلومات بأن واحدا على الأقل من مواطنيها المشاركين في حرب أوكرانيا كمرتزق قد لقي مصرعه.
وقالت الوزارة، إنه "من المعروف حاليا أن 4 مواطنين كوريين جنوبيين دخلوا أوكرانيا دون إذن من الحكومة، للانضمام إلى الحرب هناك".
وأضافت: "حصلت الحكومة مؤخرا على معلومات استخباراتية من دول معنية تفيد بسقوط قتلى بين مواطنينا المشاركين كمرتزقة في حرب أوكرانيا، وتحاول التأكد من صحتها عبر قنوات مختلفة".
من جهته، قال مصدر مطلع، إن "المعلومات تفيد بأن أكثر من مواطن كوري جنوبي قتلوا، لكنها لم تذكر أسماءهم"، وتحاول الوزارة حاليا الاتصال بالمواطنين الأربعة وأفراد أسرهم للتأكد من سلامتهم.
وذكر المصدر، أن "بعضهم تعذر الوصول إليه، ومن بينهم (لي كون)، الضابط السابق بمشاة البحرية وصاحب قناة يوتيوب حاليا، والذي غادر إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب".
وأعربت الوزارة عن "قلقها الشديد" على سلامتهم، وسط القتال المكثف في جنوب شرق أوكرانيا، وحثتهم على سرعة مغادرة البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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