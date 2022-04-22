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زاخاروفا: أميركا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة

Lebanon 24
22-04-2022 | 13:30
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة.
وأكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الأميركية هي التي تشارك بحملة نشر معلومات مضللة حول موضوع السيطرة على ماريوبول.
وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا 24": "لماذا؟ هناك عدة أسباب. ربما من أجل إرباك مواطني أوكرانيا بشكل كامل، والأشخاص الموجودين هناك، للتشكيك في أي فرص لنوع من عملية التفاوض".
وتابعت زاخاروفا موضحة هدف أميركا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له".
 
المصدر: سبوتنيك
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