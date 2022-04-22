عربي-دولي

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة عسكرية مع روسيا

Lebanon 24
22-04-2022 | 14:30
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قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي دوليب سينغ إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أي خطوات لمحاسبة روسيا على الوضع في أوكرانيا، دون أن يؤدي ذلك لأي مواجهة عسكرية مباشرة معها.
وأضاف نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "لن ندخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".
وتابع: "الرئيس جو بايدن أوضح أننا سنفعل كل شيء باستثناء المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وسنفعل ذلك مع حلفائنا".
وأكد  حسب وكالة "نوفوستي" الروسية أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة.
المصدر: روسيا اليوم
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