بعد ماريوبول.. جنرال روسي يكشف "هدفا أوسع" في أوكرانيا



وقال الجنرال روستام مينيكاييف، في تصريحات لمنابر إعلام روسية: "منذ بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة، كان من بين المهام أن يقوم الجيش بإحكام سيطرته على دونباس وجنوب أوكرانيا".

ويأتي تصريح المسؤول العسكري الروسي، فيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تمكن جيش بلاده من السيطرة على مدينة ماريوبول في الجنوب، رغم استمرار محاصرة مصنع يتحصن فيه عدد كبير من العسكريين الأوكرانيين، إثر رفضهم الاستسلام. كشف مصدر عسكري روسي، الجمعة، أن أهداف موسكو من هجومها على أوكرانيا لن تقتصر على السيطرة على إقليم دونباس شرقا، بل تمتد إلى جنوبي أوكرانيا أيضا.وقال الجنرال روستام مينيكاييف، في تصريحات لمنابر إعلام روسية: "منذ بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة، كان من بين المهام أن يقوم الجيش بإحكام سيطرته على دونباس وجنوب أوكرانيا".ويأتي تصريح المسؤول العسكري الروسي، فيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تمكن جيش بلاده من السيطرة على مدينة ماريوبول في الجنوب، رغم استمرار محاصرة مصنع يتحصن فيه عدد كبير من العسكريين الأوكرانيين، إثر رفضهم الاستسلام.

وأوضح مينيكاييف، أن "الهدف ليس إقامة جسر بري بين إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم التي جرى ضمها في سنة 2014، وإنما تحقيق سيطرة على كافة موانئ البحر الأسود، أي التمدد لما هو أبعد من بحر آزوف".

وإثر صدور تصريحات الجنرال الروسي، ثمة من يرى أن مدنا أخرى في الجنوب الأوكراني مثل أوديسا، قد تشهد مصيرا مماثلا لماريوبول عما قريب.