18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. تصريحات "متشائمة" من موسكو
Lebanon 24
22-04-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا إن المفاوضين الروس والأوكرانيين أجروا محادثات الجمعة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب "ما زالت متوقفة".
وأكد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي تقريرا إخباريا لوكالة "تاس"، يفيد أن "عدة مناقشات طويلة" جرت الجمعة مع رئيس الوفد الأوكراني في محادثات السلام بين الجانبين، دون أن يذكر تفاصيل المحادثات.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الكرملين إن روسيا قدمت عرضا مكتوبا جديدا لكييف، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لم يره أو يسمع به.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوسع الجانبين استئناف جهود السلام المتعثرة، بعد أكثر من 8 أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعد إحراز بعض التقدم الواضح في آذار، توترت الأجواء في محادثات السلام بسبب الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة قرب كييف، أثناء انسحابها من المنطقة.
ونفت روسيا الاتهامات، وقالت إنها تهدف إلى عرقلة جهود السلام وتُستخدم كذريعة لفرض مزيد من العقوبات الغربية على موسكو.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
Lebanon 24
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
23:32 | 2022-04-21
21/04/2022 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
11:30 | 2022-04-22
22/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
23:29 | 2022-04-21
21/04/2022 11:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة رياضية كاجوال.. شاهدوا آخر ظهور لريما فرنجية (صور)
Lebanon 24
بإطلالة رياضية كاجوال.. شاهدوا آخر ظهور لريما فرنجية (صور)
03:01 | 2022-04-22
22/04/2022 03:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
02:13 | 2022-04-22
22/04/2022 02:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:36 | 2022-04-22
إطلاق نار في واشنطن وسقوط 3 ضحايا
16:59 | 2022-04-22
مولدافيا تستدعي سفير موسكو احتجاجا على تصريحات جنرال روسي
16:58 | 2022-04-22
التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان
16:55 | 2022-04-22
"بلومبرغ": اليابان تخشى مغادرة سوق الأعمال الروسية
16:54 | 2022-04-22
إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي بسبب العقوبات
16:51 | 2022-04-22
البيت الأبيض: واشنطن "سترد" إذا أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 04:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 04:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
23/04/2022 04:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact