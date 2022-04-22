مولدافيا تستدعي سفير موسكو احتجاجا على تصريحات جنرال روسي

استدعت مولدافيا، الجمعة، السفير الروسي للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إن موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المولدافية.وقالت وزارة الخارجية المولدافية في بيان إن كيشيناو أعربت للسفير الروسي عن "قلقها العميق" إزاء التصريح الذي أدلى به الجنرال الروسي رستم مينيكايف، مطالبة موسكو باحترام "سيادة أراضي" مولدافيا و"حيادها".وأضاف البيان أن مولدافيا "تعتبر أن هذا التصريح لا أساس له ويتعارض مع دعم روسيا لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها".وشددت الوزارة في بيانها أن "مولدافيا بلد محايد"، مطالبة روسيا بأن "تحترم هذا المبدأ".