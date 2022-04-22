عربي-دولي

السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3.7 مليون حبة كبتاغون

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:25
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أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة لتهريب أكثر من 3.7 مليون حبة من الكبتاغون المخدر.

وقالت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" إن تلك الكمية كانت مخبأة ضمن إرسالية "أعمدة حديدية" وردت عبر ميناء الملك عبد العزيز.

وعرضت الهيئة تسجيلا مصورا لعملية اكتشاف تلك الكمية، وأظهرت المشاهد التي بثتها عبر حسابها في "تويتر" أن الحبوب كانت مخبأة بطريقة "احترافية" داخل الأعمدة الحديدية.
 
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحبوب التي تم ضبطها تجاوز 3 ملايين و766 ألف حبة كبتاغون، ولم تذكر الهيئة مصدر تلك الإرسالية إلا أنها قالت إنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم اثنان.
 
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