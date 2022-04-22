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"بلومبرغ": الهنود يبحثون عن الماس الروسي

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:26
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نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة أن المشترين الهنود يبحثون عن طرق لشراء الماس من شركة Alrosa الروسية عقب فرض العقوبات على الشركة.

وأفادت "بلومبرغ، أن "التجار الهنود أمضوا الأسبوعين الماضيين في التشاور مع المحامين لتحديد معنى العقوبات الأميركية على (آلروسا) وإيجاد طريقة لمواصلة شراء الماس منها".

وأضافت، أن "وفدا من (آلروسا) زار الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع والتقى بالمشترين والتجار لبحث تسهيل بيع الماس".

تجدر الإشارة إلى أن "الاجتماع ناقش أيضا مسألة العملة التي سيتم الدفع بها، بالروبل أو الروبية، فيما لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، ويجب أن يتم دعمه من قبل حكومة الهند، التي لم تشارك في المفاوضات".

وتم إدراج "آلروسا" في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة، أن "اضطرابات الإمدادات أثرت بالفعل على تكلفة الماس الأصغر، الذي تتخصص الشركة في بيعه"، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب حقيقة أن "بنوك الدولة لا تقدم مدفوعات، توقفت الأحجار عن القدوم إلى سورات، أكبر مركز في العالم لقطع الماس".

وتعتبر شركة "آلروسا آكا" أكبر منتج في العالم للماس بالقيراط، حيث تمثل 27% من العالم و95% من إنتاج الماس الروسي، كما بلغت مبيعات الماس الخام والمصقول 4.169 مليار دولار العام الماضي.
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