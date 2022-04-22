عربي-دولي

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في باحات الأقصى جراء قنابل الغاز الإسرائيلية

Lebanon 24
22-04-2022 | 15:29
A-
A+
Doc-P-944991-637862634396590084.jpg
Doc-P-944991-637862634396590084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر الجمعة بالاختناق جرّاء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة من طائرات مسيرة لتفريقهم في باحات المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بالقدس بتسجيل 26 إصابة بالاختناق منها لـ9 أطفال جرّاء إطلاق الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز في ساحات الأقصى، لترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57 إصابة بالمسجد الأقصى.

وأشارت وكالة "قدس نت" للأنباء إلى أن آلاف الفلسطينيين نظموا مسيرة عقب انتهاء صلاة الجمعة، جابت باحات المسجد الأقصى، رددوا خلالها الهتّافات والتكبيرات ورفعوا العلم الفلسطيني نصرة لمسجدهم.

واثناء ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، قرب مصلى قبة الصخرة، عبر طائرة مُسيرة ما أدى لإصابة العديد منهم، بينهم نساء وأطفال.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت المسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين وأطلقت صوبهم الرّصاص المطاطي والقنابل بكثافة، كما اندلع حريق في بعض أشجار المسجد وفق المصدر ذاته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:36 | 2022-04-22
16:59 | 2022-04-22
16:58 | 2022-04-22
16:55 | 2022-04-22
16:54 | 2022-04-22
16:51 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website