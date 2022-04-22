الدفاع الروسية: وفاة جندي وفقدان 27 آخرين في حادثة غرق الطراد "موسكفا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحد أفراد طاقم الطراد الصواريخ الروسي "موسكفا" توفي أثناء محاولته إخماد الحريق، فيما فقد 27 آخرون، وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة حريق وقع في 13 نيسان الجاري، أصيب الطراد (موسكفا) بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة، ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج".وأضاف: "أثناء مكافحة الحريق، توفي جندي وفقد 27 من أفراد الطاقم، وجرى إجلاء 396 عسكريا من أفراد الطاقم، والذين نقلوا من السفينة إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة وتم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول".وتابع: "تتقدم وزارة الدفاع الروسية كل الدعم والمساعدة اللازمين لعائلات وأصدقاء المتوفين والمفقودين".ويتبع طراد "موسكفا" لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي، وفي 22 تموز 2016، تم منحه وسام "ناخيموف".