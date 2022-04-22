الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذيفتين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.وقال الجيش في بيان إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت قرب السياج شمال القطاع بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى داخل قطاع غزة.وأضاف أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط وفق المطلوب، دون تفعيل صافرات الانذار.