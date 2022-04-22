إقتصاد

إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي بسبب العقوبات

Lebanon 24
22-04-2022 | 16:54
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أعلنت محكمة هولندية إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو وكيانات روسية خاصة وعامة.

وصدر حكم إشهار إفلاس هذه المؤسسة المالية عن محكمة دائرة أمستردام وأكد المصرف المركزي الهولندي هذا القرار.
 
وقال البنك المركزي الهولندي في بيان: "في 22 نيسان 2022 قررنا تفعيل نظام ضمان الودائع الهولندي (DGS) لأصحاب الحسابات في  مصرف "أمستردام ترايد بنك" (ATB)، مشيرا إلى أنهم سيديرون ضمان الإيداع الهولندي نيابة عن الحكومة الهولندية.

وذكر المركزي الهولندي أنه سوف يقوم بدفع المبلغ الذي يغطيه ضمان الإيداع الهولندي لأصحاب الحسابات المؤهلين في "أمستردام ترايد بنك"، بشرط أن يكون الحد الأقصى 100000 يورو للشخص الواحد. 

وأشار إلى أن الحماية الإضافية تنطبق على الأموال المحتفظ بها مؤقتا في الحسابات المتعلقة بشراء أو بيع منزل، حتى 500000 يورو.

وقال المركزي الهولندي إن البنك لديه حوالي 23 ألف عميل معظمهم هولنديون، وستة آلاف من الألمان.

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