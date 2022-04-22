عربي-دولي

التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

Lebanon 24
22-04-2022 | 16:58
A-
A+
Doc-P-945013-637862687377408394.jpg
Doc-P-945013-637862687377408394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخارجية التشيكية عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، بعد تعليق عضوية موسكو فيه على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية التشيكية على "تويتر"، يوم الجمعة، إن "التشيك تريد أن تحل محل روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وتقدمنا بطلب للعضوية"، مشيرة إلى أن "دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 7 نيسان الجاري قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 93 دولة مقابل 24 صوتا ضده وامتنعت 58 دولة عن التصويت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:36 | 2022-04-22
16:59 | 2022-04-22
16:55 | 2022-04-22
16:54 | 2022-04-22
16:51 | 2022-04-22
16:51 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website