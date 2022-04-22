غوتيريش في موسكو وكييف الاسبوع المقبل

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل، بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، الجمعة.