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غوتيريش في موسكو وكييف الاسبوع المقبل

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:10
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يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل، بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز
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غوتيريش

زيلينسكي

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