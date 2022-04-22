عربي-دولي

وصول الأسلحة التي طلبتها أوكرانيا من الحلفاء

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف.
 
وأضاف أن "تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف".
المصدر: أخبار الان
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