وصول الأسلحة التي طلبتها أوكرانيا من الحلفاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف.

وأضاف أن "تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف".