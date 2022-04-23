شخص حاول إضرام النار في نفسه أمام المحكمة العليا في واشنطن

أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصا حاول إضرام النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأميركية القريب من مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.وتعاملت شرطة المحكمة العليا وشرطة الكابيتول وشرطة مقاطعة كولومبيا الفدرالية مع الحادث، حيث تم نقل الشخص المذكور للمستشفى.ولم يصب أحد بأذى باستثناء الشخص المتسبب بالحادث.وتشير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي حاول إضرام النار في نفسه.