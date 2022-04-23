عربي-دولي

نجاة قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني بعد إطلاق النار على سيارته

Lebanon 24
23-04-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-945062-637862937289194167.jpg
Doc-P-945062-637862937289194167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل قائدا كبيرا بالحرس الثوري في جنوب شرقي إيران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن العميد حسين الماسي، قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.

وقالت الوكالة إن محمود آبسالان، الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم، الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم، هو نجل قائد كبير بالحرس الثوري بالمنطقة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-04-23
02:53 | 2022-04-23
02:30 | 2022-04-23
02:14 | 2022-04-23
02:00 | 2022-04-23
01:30 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website