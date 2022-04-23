نجاة قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني بعد إطلاق النار على سيارته

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل قائدا كبيرا بالحرس الثوري في جنوب شرقي إيران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن العميد حسين الماسي، قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.وقالت الوكالة إن محمود آبسالان، الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم، الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم، هو نجل قائد كبير بالحرس الثوري بالمنطقة.