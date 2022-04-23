العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي في مالي

أعلن الجيش المالي عن عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي شمالي البلاد.يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة "فاغنر" بالتلاعب بالمعلومات.وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.