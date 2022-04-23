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العثور على المشتبه بإطلاقه النار في واشنطن ميتا

Lebanon 24
23-04-2022 | 02:00
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قالت شرطة واشنطن، إنه تم العثور على جثة الشخص الذي يشتبه بقيامه بإطلاق الرصاص في العاصمة الأميركية والذي استمر عدة ساعات.

 وكتبت الشرطة في تغريدة على تويتر: "تم العثور على المشتبه به ميتا، في منطقة سكنية بالقرب من شارع كونيتيكت وشارع فان نيس".

وفي الصور الملتقطة من الشقة تظهر ثلاث بنادق هجومية ذات أجهزة تصويب تلسكوبية ومسدس.

وأشارت الشرطة إلى أن المجرم، الذي لم يتم بعد تحديد هويته، تمكن من إصابة 4 أشخاص بجروح عندما فتح النار في منطقة فاخرة في شمال غرب واشنطن بالقرب من المؤسسات التعليمية والسفارات الأجنبية والمناطق السكنية.

وصرح قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي للصحفيين، بأن المجرم حاول الانتحار عندما حاولت الشرطة اقتحام الشقة التي تحصن فيها.

وبعد اكتشاف جثة المشتبه به، سمحت شرطة المدينة للسكان بمغادرة المباني، وشكرت "الشركاء الفيدراليين" على مساعدتهم، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وعناصر الخدمات السرية.
المصدر: روسيا اليوم
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