عربي-دولي

قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية

Lebanon 24
23-04-2022 | 00:21
A-
A+
Doc-P-945075-637862954340520331.jpg
Doc-P-945075-637862954340520331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق البلاد إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأضاف البيان أنّ "الطائرة كانت تقوم برحلة فنية".
المصدر: أخبار الان
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تعلن تحطم طائرة نقل عسكري من طراز "أن-26" خلال تنفيذها رحلة فنية في مقاطعة زاباروجيا جنوب البلاد
lebanon 24
23/04/2022 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: اسقاط طائرة ميغ-29 تابعة لأوكرانيا في مالينوفا واعتراض صاروخين في بتروبول ومالايا كاميشيفاكا
lebanon 24
23/04/2022 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوكرانيا... تحرير مكان وجود أكبر طائرة في العالم
lebanon 24
23/04/2022 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية وإغاثية لأوكرانيا
lebanon 24
23/04/2022 10:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24

طائرة

أوكرانيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-04-23
02:53 | 2022-04-23
02:30 | 2022-04-23
02:14 | 2022-04-23
02:00 | 2022-04-23
01:30 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website