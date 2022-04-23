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عربي-دولي
قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية
Lebanon 24
23-04-2022
|
00:21
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قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق البلاد إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وأضاف البيان أنّ "الطائرة كانت تقوم برحلة فنية".
المصدر: أخبار الان
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طائرة
أوكرانيا
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