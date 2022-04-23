قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية

قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق البلاد إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.



وأضاف البيان أنّ "الطائرة كانت تقوم برحلة فنية".