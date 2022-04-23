زلزال يضرب جنوب البوسنة... هل من ضحايا؟

هزّ زلزال بلغت قوّته 5.7 على مقياس ريختر جنوب البوسنة مساء الجمعة مسفراً عن مقتل شخص وجرح آخرين وملحقاً أضراراً بالممتلكات، وفق ما أعلن أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.



وأصيبت امرأة تبلغ الثامنة والعشرين في منطقة ستولاك جرّاء سقوط صخرة على منزلها وتوفيت لاحقاً في المستشفى، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر طبّي.