لوبان أقرب من أي وقت مضى إلى الرئاسة الفرنسية.. وإلى بوتين

مع حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، انقسم قادة اليمين المتطرف في أوروبا حول قضية واحدة: التهديد الذي يشكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية، "اعترضت مارين لوبان، المتنافسة اليمينية المتطرفة على الرئاسة الفرنسية، على فقرة في البيان الختامي تدعو إلى التضامن الأوروبي لمواجهة "الأعمال العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوروبا". حتى في تجمع القوميين غير الليبراليين ، كانت بعيدة عن ولائها لبوتين. واللافت الآن، انه على موقع حملتها، نُشر بيان القادة إلا أنه تم حذف تلك الفقرة، وذلك في تغيير غير معترف فيه للنص. على مدى العقد الماضي، اقترض حزب لوبان، التجمع الوطني، الجبهة الوطنية سابقًا، الملايين من بنك روسي، كما، ودعمت لوبان ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014، فضلاً عن تدخله في ذلك العام في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث ضاعفت روسيا هجومها هذا الأسبوع فقط. الواضح أن دعم لوبان لبوتين يتغير بين زمن السلم وزمن الحرب. غزت روسيا، تلك القوة النووية، دولة أوروبية، وأصبحت لوبان أقرب من أي وقت مضى إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رئيسة لفرنسا، بعد أن ضاقت الفجوة بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون قبل الجولة الحاسمة من الانتخابات يوم الأحد".

وتابعت الصحيفة، "إذا فازت لوبان، وهو أمر غير مرجح ولكنه ممكن، فإن انتصارها سيؤدي بالتأكيد إلى كسر وحدة الحلفاء التي صممها الرئيس الأميركي جو بايدن في محاولة لهزيمة بوتين. ومن شأن ذلك أن يمنح بوتين حتى الآن أهم حليف له في أوروبا، وهو الحليف الذي يمكنه الاستفادة منه في أهدافه لتقسيم أوروبا عن الولايات المتحدة وكسر مشروع الوحدة الأوروبي المستمر منذ عقود. أصبحت فرنسا، العضو الأساسي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فجأة هي القوة الناعمة المحتملة للغرب. قال جوليان نوسيتي، الخبير الروسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إن هناك "تحالفا أيديولوجيا كاملا بين بوتين ولوبان"، وهو تحالف سيكون مقلقًا للغاية لحلفاء فرنسا الأميركيين والأوروبيين. تسببت حرب أوكرانيا في تغيير موقف لوبان بشكل طفيف بالقول إن بوتين تجاوز "الخط الأحمر" بغزوه لأوكرانيا، لكنها لا تزال تقول إن أولويتها في السياسة الخارجية هي التقارب مع روسيا بمجرد توقف القتال. منذ أن تولت لوبان قيادة حزبها في عام 2011، عملت فقط على تعميق ميلها لبوتين، حيث قامت بأربع رحلات إلى موسكو وواحدة إلى شبه جزيرة القرم. كما وتقول إنها ستدعم العقوبات ضد روسيا، لكنها لن تقطع واردات النفط والغاز الروسي، وهو ما يعادل الموت الاقتصادي لفرنسا".

وأضافت الصحيفة، "ترى لوبان، الملتزمة بـ"مسافة متساوية" بين القوى العظمى ومعادية لـ"الحماية الأميركية على التراب الأوروبي"، في بوتين المدافع عن الدولة القومية والأسرة والمسيحية ضد التعددية التي تقضي على الحدود والانحلال الثقافي غير الديني. قالت مارلين لارويل، المديرة الفرنسية لمعهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوروبية الآسيوية في جامعة جورج واشنطن، "الأمر كله يتعلق بالسيادة. الدولة ذات السيادة ضد المنظمات الدولية؛ الأسرة التقليدية السيادية ضد حقوق المثليين". ومن ثم هناك المال. غير قادرة على الحصول على قرض من البنوك الفرنسية، تدافعت لوبان والعديد من كبار مساعديها للحصول على المال في روسيا، حيث قبلوا قرضا بقيمة 9.4 مليون يورو، ثم 12.2 مليون دولار، بفائدة 6 في المائة، من أول بنك تشيكي روسي في أيلول 2014. كان من المفترض أن يتم سداده بحلول عام 2019. تفاوض واليران دي سان جاست، الذي كان لفترة طويلة أمين صندوق التجمع الوطني قبل ترك المنصب العام الماضي، على الصفقة في موسكو. في إجابة مكتوبة على سؤال حول سبب رفض المصارف الفرنسية لأي قرض للتجمع الوطني، قال "تجربتي مع المجموعات المصرفية الفرنسية الست الكبرى هي أنها تمتثل لأوامر المسؤول التنفيذي السياسي".

وختمت الصحيفة، "من الممكن أن تؤدي ممارسة السلطة، إذا تم انتخابها، إلى إضعاف مواقف لوبان المؤيدة لبوتين والمناهضة لحلف شمال الأطلسي، خاصة إذا شن بوتين الحرب في أوكرانيا بوحشية لا هوادة فيها. لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستسحب فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي، وهي خطوة فنية ذات رمزية قوية في الوقت الذي يتم فيه إحياء مهمة الناتو الأصلية للدفاع عن أوروبا الحرة ضد موسكو. خضع تحالف الولايات المتحدة مع فرنسا للعديد من الاختبارات على مر القرون. لكن كل الأدلة تشير إلى أن فرنسا التي تحكمها لوبان ستشكل مشاكل هائلة للرئيس بايدن فقط عندما يكون في أمس الحاجة إلى حليفه المسلح نوويًا".