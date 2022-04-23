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جنرال إيطالي يكشف نوايا بايدن في أوكرانيا

Lebanon 24
23-04-2022 | 03:30
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قال رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق الجنرال ليوناردو تريكاريكو، في حديث تلفزيوني، إن القيادتين الأميركية والبريطانية ليستا معنيتين بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "أعتقد أن جذر المشكلة هو هذا. لم تصدر ولا مرة كلمة مفاوضات عن لسان الرئيس الأميركي جو بايدن أوسكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكذلك عن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وعن قادة دول البلطيق وبولندا".

وشدد الجنرال على أنه لا يمكن العثور على كلمتي "وقف إطلاق النار" أو "المفاوضات" في الخطب العامة وغير العامة للأشخاص الذين تم ذكرهم أعلاه.

وقال: "لأنهم من الواضح أنهم لا يريدون السلام. أعرف ما أتحدث عنه. جو بايدن لا يريد السلام، وإذا كان جو بايدن لا يريده، فإن الآخرين لا يريدون ذلك أيضا".

ونوه الجنرال الإيطالي، بأن ينس ستولتنبرغ هو عبارة عن "عاكس طنين" لبايدن، أما بريطانيا فهي تتفوق حتى على المسؤولين الأميركيين في مدى رفضها وعدوانيتها.
المصدر: روسيا اليوم
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