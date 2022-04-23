20
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دعوات في هذا البلد الأوروبي لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
23-04-2022
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعثت شخصيات عامة ألمانية برسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، تحثه فيها على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في تسوية دبلوماسية سلمية.
وقالت صحيفة Berliner Zeitung، إنه وقع على الرسالة 18 شخصا، من بينهم أساتذة وأطباء وعلماء وبعض الموسيقيين، بما في ذلك نائب رئيس البوندستاغ أنتي فولمر ومساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة هانز كريستوف فون سبونيك.
وقالت الرسالة: "من خلال تقديم الأسلحة لأوكرانيا، جعلت ألمانيا ودول الناتو الأخرى نفسها بحكم الأمر الواقع طرفا في النزاع. وبهذا الشكل أصبحت أوكرانيا كذلك ساحة معركة للمواجهة بين الناتو وروسيا حول النظام الأمني في أوروبا، والذي يتصاعد منذ سنوات".
ويرى أصحاب الرسالة، أنه يتعين على الدول الغربية أن تأخذ بالاعتبار مصالح موسكو، كما يجب على الدول الأعضاء في الناتو أن تقدم بنفسها مقترحات بشأن أمن روسيا والدول المجاورة لها.
وأضافت الرسالة: "ندعو الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى وقف تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، وندعو الحكومة في كييف إلى وقف المقاومة العسكرية مقابل ضمانات بمفاوضات وقف إطلاق النار والتسوية السياسية".
ونوهت الرسالة، بأن "المقترحات التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني- احتمال الحياد، وتوقيع اتفاقية حول الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا، والاستفتاءات حول الوضع المستقبلي لجمهوريتي دونباس - توفر فرصة حقيقية للقيام بذلك".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
15:54 | 2022-04-22
22/04/2022 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة رفعت سعر الدولار.. هذا ما شهده السوق مؤخراً
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة رفعت سعر الدولار.. هذا ما شهده السوق مؤخراً
03:30 | 2022-04-23
23/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
05:30 | 2022-04-23
23/04/2022 05:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "القوات" ترَك تيمور جنبلاط فجأة خلال جولته.. ما القصة؟
Lebanon 24
نائب "القوات" ترَك تيمور جنبلاط فجأة خلال جولته.. ما القصة؟
03:16 | 2022-04-23
23/04/2022 03:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-04-23
من بينها كتاب "هذا هو النبي محمد".. إليكم قصة 7 كتب صنعت التاريخ
11:30 | 2022-04-23
داوود أوغلو: الدخل القومي في تركيا انخفض بشكل خطير
11:00 | 2022-04-23
المخابرات البريطانية: روسيا لم تحقق مكاسب لشدة المقاومة الأوكرانية
10:30 | 2022-04-23
رغم تدهور العلاقات.. اتفاق روسي ياباني بشأن "السلمون"
10:00 | 2022-04-23
العالم أمام أزمات جديدة.. الديون العالمية تتفاقم فهل يتحقق الأسوأ؟
09:30 | 2022-04-23
السعودية وإيران تستأنفان الحوار في بغداد
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 19:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 19:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
23/04/2022 19:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact