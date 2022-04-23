من بينها كتاب "هذا هو النبي محمد".. إليكم قصة 7 كتب صنعت التاريخ

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تقريراً تحت عنوان: "اليوم العالمي للكتاب: قصة سبعة كتب صنعت التاريخ من بينها كتاب هذا هو النبي محمد"، وجاء فيه:





ويُعد هذا التاريخ رمزيا في عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا.



وكان من الطبيعي بالتالي أن تخصص اليونسكو هذا اليوم لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عموما، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام. بحسب موقع منظمة اليونسكو. في 23 نيسان من كل عام تُقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسرا يربط بين الأجيال وعبر الثقافات.ويُعد هذا التاريخ رمزيا في عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا.وكان من الطبيعي بالتالي أن تخصص اليونسكو هذا اليوم لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عموما، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام. بحسب موقع منظمة اليونسكو.

عاصمة الكتاب في العالم





وتم اختيار المدينة، التي أصبحت بالفعل مدينة إبداعية لليونسكو منذ عام 2017، لخطتها الشاملة حول الكتاب بهدف إحداث تغيير اجتماعي ومكافحة العنف وبناء ثقافة السلام. وحصلت مدينة غوادالاخارا في المكسيك على لقب عاصمة الكتاب العالمية لعام 2022 من قبل أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بناء على توصية من اللجنة الاستشارية لعاصمة الكتاب العالمية.وتم اختيار المدينة، التي أصبحت بالفعل مدينة إبداعية لليونسكو منذ عام 2017، لخطتها الشاملة حول الكتاب بهدف إحداث تغيير اجتماعي ومكافحة العنف وبناء ثقافة السلام.





وبهذه المناسبة نعرض لـ 7 كتب صنعت التاريخ وهي:



أول كتاب مكتوب على الإطلاق: ملحمة جلجامش



من المتفق عليه على نطاق واسع أن أول قطعة أدبية تمت كتابتها (أو نحتها) هي ملحمة جلجامش.



وكما يوحي العنوان فهي قصة ضخمة عن الملك جلجامش الذي استخدم سلطة أشبه بسلطة الإله لاستعباد شعبه.



تم اكتشاف الألواح الخاصة بهذا الكتاب في عام 1853 ولكن يُعتقد أنها كتبت في حوالي 2000 قبل الميلاد، وهذا سيجعلها أقدم بـ 1500 عام من إلياذة هوميروس. وإذا كانت معظم الدول تحتفل باليوم العالمي للكتاب في 23 نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته منظمة اليونسكو، لكن بريطانيا تحيي يوم الكتاب في الخميس الأول من شهر مارس/ آذار ويعد يوماً هاماً للغاية في رزنامة المدارس البريطانية التي تقوم بأنشطة متنوعة احتفالاً بالمناسبة.من المتفق عليه على نطاق واسع أن أول قطعة أدبية تمت كتابتها (أو نحتها) هي ملحمة جلجامش.وكما يوحي العنوان فهي قصة ضخمة عن الملك جلجامش الذي استخدم سلطة أشبه بسلطة الإله لاستعباد شعبه.تم اكتشاف الألواح الخاصة بهذا الكتاب في عام 1853 ولكن يُعتقد أنها كتبت في حوالي 2000 قبل الميلاد، وهذا سيجعلها أقدم بـ 1500 عام من إلياذة هوميروس.

أكثر الكتب ترجمة: مغامرات بينوكيو

تمت ترجمة الكتاب الخيالي الذي يحمل عنوان بينوكيو وكتبه كارلو كولودي إلى 260 لغة منذ نشرها في عام 1883.



ويحكي الكتاب قصة الدمية غيبيتو التي تريد أن تكون ولدا حقيقيا.

أغلى الكتب سعرا: كودكس ليستر

مؤلف كودكس ليستر هو ليوناردو دافنشي.



وهي مخطوطة ضخمة من 72 صفحة تنبأت باختراع كل من الغواصة والمحرك البخاري.



وقد تم شراؤها مقابل 30.8 مليون دولار أميركي في عام 1994 من قبل بيل غيتس.



أكبر الكتب حجما: هذا هو النبي محمد

عندما نخبرك أن هذا هو أكبر كتاب على الإطلاق، فإننا لا نعني الأكبر من حيث عدد الكلمات أو الصفحات وإنما نتحدث عن الأكبر من حيث الحجم.



ويبلغ طول الكتاب محمد 8 أمتار وعرضه 5 أمتار، وهو أعلى من ارتفاع الحافلة ذات الطابقين.



وقد قام 50 شخصا بتجميعه معاً وعلى الرغم من أنه لا يزن مثل الحافلة، إلا أنه مازال يزن 1500 كيلوغرام.



أكثر الكتب مبيعا: دون كيشوت

بيع من الرواية الإسبانية دون كيشوت التي كتبها ميغيل دي سيرفانتس أكثر من 500 مليون نسخة منذ نشرها في عام 1605.



ويأتي في المرتبة الثانية قصة مدينتين لتشارلز ديكنز حيث بيع منها 200 مليون نسخة فقط.



سلسلة الكتب الأكثر مبيعا: هاري بوتر

تُعد سلسلة هاري بوتر السحرية لجي كي رولينغ هي السلسلة الأكثر مبيعا على الإطلاق حيث بيع منها 500 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.



ويأتي في المرتبة الثانية سلسلة الرعب الصديقة للأطفال غوزبامبس لمؤلفها آر إل ستاين حيث بيع منها 350 مليون نسخة.



أول كتاب مُصور على الإطلاق: مغامرات أوباديا أولدباك