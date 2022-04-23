عربي-دولي

حقائق عن ضحايا القنابل العنقودية حول العالم.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:00
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نشر موقع "عربي21" تقريراً تحت عنوان: "نصف ضحايا القنابل العنقودية بالعالم من الأطفال"، وجاء فيه:
 
تشكل القنابل العنقودية المستخدمة في الحروب، التي لم تنفجر، قنابل موقوتة تظل مدفونة في الأرض لتعمل عمل الألغام الأرضية، وتوقع المئات بين قتيل وجريح.
وتشير التقارير الدولية إلى وجود أدلة قوية تفيد باستخدام القنابل العنقودية في 41 دولة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
 
وكانت سوريا، وأفغانستان، وكمبوديا، ولاوس، والعراق، وجنوب السودان، واليمن، من بين البلدان التي وقع فيها أكبر عدد من الضحايا.

وتشير التقارير الدولية الصادرة بمناسبة اليوم الدولي للعمل ضد الذخائر العنقودية، الذي يوافق 19 نيسان من كل عام، إلى أن ما يقرب من نصف المصابين بالقنابل العنقودية غير المنفجرة هم من الأطفال.
 
وتتناثر القنابل العنقودية عند إطلاقها لقنابل صغيرة على مساحة واسعة، ويمكن إطلاقها من الطائرات أو بقذائف الهاون.
 
مع هذا، فإن معظم القنابل الصغيرة المتطايرة لا تنفجر وتبقى مدفونة في الأرض.
 
وبحسب منظومة العفو الدولية، فإنّ روسيا استخدمت القنابل العنقودية خلال حربها على أوكرانيا.
 
ووفقاً للبيانات المنشورة، يُعتقد أن ما بين 60 إلى 80 ألف مدني قتلوا حول العالم بسبب القنابل العنقودية.
 
 
 
 
 
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