20
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا تنشر صواريخ "لا مثيل لها".. وتسقط مقاتلة أوكرانية
Lebanon 24
23-04-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، السبت، نقلاً عن دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.
وقالت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر شرقي موسكو.
و"سارمات"، هو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، حيث يعد الأقوى من نوعه في العالم، ولا يوجد مثيل له في العالم، حتى أن الأميركيين يطلقون عليه اسم "الشيطان 2"، ويتميز هذا الصاروخ، إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا، بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت 3 طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.
من جانب آخر، قال مسؤولون أوكرانيون وبريطانيون إن القوات الروسية تمضي قدما في هجومها بمنطقة دونباس الشرقية في محاولة للسيطرة الكاملة على المنطقة الصناعية في أوكرانيا، لكنها لم تحرز تقدمًا يذكر حيث أدت الهجمات المضادة الأوكرانية العنيفة إلى إبطاء جهودها.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديثها الصباحي إن روسيا تواصل القتال من أجل السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك التي تشكل دونباس وتسعى إلى تأمين "طريق بري بين هذه الأراضي وشبه جزيرة القرم المحتلة" بما في ذلك القضاء على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.
وأوضحت هيئة الأركان أن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية في المنطقتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث دمرت 9 دبابات و18 وحدة مدرعة و13 مركبة وناقلة وثلاث أنظمة مدفعية.
وقالت هيئة الأركان العامة على صفحتها على فيسبوك: "وحدات من المحتلين الروس تعيد تجميع صفوفها. يواصل العدو الروسي شن ضربات صاروخية وقصف البنى التحتية العسكرية والمدنية".
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه على الرغم من زيادة نشاطها، فإن "القوات الروسية لم تحقق مكاسب كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تواصل الهجمات المضادة الأوكرانية عرقلة جهودها".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
الأكثر قراءة
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
15:54 | 2022-04-22
22/04/2022 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة رفعت سعر الدولار.. هذا ما شهده السوق مؤخراً
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة رفعت سعر الدولار.. هذا ما شهده السوق مؤخراً
03:30 | 2022-04-23
23/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
05:30 | 2022-04-23
23/04/2022 05:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "القوات" ترَك تيمور جنبلاط فجأة خلال جولته.. ما القصة؟
Lebanon 24
نائب "القوات" ترَك تيمور جنبلاط فجأة خلال جولته.. ما القصة؟
03:16 | 2022-04-23
23/04/2022 03:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-04-23
من بينها كتاب "هذا هو النبي محمد".. إليكم قصة 7 كتب صنعت التاريخ
11:30 | 2022-04-23
داوود أوغلو: الدخل القومي في تركيا انخفض بشكل خطير
11:00 | 2022-04-23
المخابرات البريطانية: روسيا لم تحقق مكاسب لشدة المقاومة الأوكرانية
10:30 | 2022-04-23
رغم تدهور العلاقات.. اتفاق روسي ياباني بشأن "السلمون"
10:00 | 2022-04-23
العالم أمام أزمات جديدة.. الديون العالمية تتفاقم فهل يتحقق الأسوأ؟
09:30 | 2022-04-23
السعودية وإيران تستأنفان الحوار في بغداد
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 19:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 19:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
23/04/2022 19:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact