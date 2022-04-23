رداً على الهجمات الصاروخية.. إسرائيل تغلق معبر إيريز مع غزة

أعلنت اسرائيل أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتباراً من الأحد بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون 3 صواريخ.وإيريز هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، ويخضع القطاع الفقير الذي تحده مصر والبحر المتوسط وإسرائيل، لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما.وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات): "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".وأضافت هذه الهيئة، المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع".ويعاني الجيب الفلسطيني من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50 بالمئة.ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة.ومساء الجمعة، أطلق صاروخان من قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حماس باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في حقل في الأراضي الإسرائيلية والثاني بالقرب من منزل في القطاع الفلسطيني.وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا ثالثا أطلق في ساعة مبكرة من فجر السبت باتجاه إسرائيل.