المخابرات البريطانية: روسيا لم تحقق مكاسب لشدة المقاومة الأوكرانية

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس، وفقا لوكالة "رويترز".وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية.من جانب آخر، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة إن "وحدات روسية متحصنة في العديد من الأماكن في شرقي أوكرانيا".وذكرت الهيئة إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية هجمات على مدينة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك واكتسبت موطيء قدم في بلدة لوزوفا الصغيرة، وهي تقاطع رئيسي لخطوط السكك الحديدية في إقليم خاركيف".وكان حث الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، قد حث ابناء شعبه على مواصلة مقاومة القوات الروسية الغازية.وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية: "ينبغي على الجميع أن يدافعوا عن أنفسهم ضد المحتلين في كل فرصة".وأضاف الرئيس: "يجب ألا يتعاون المواطنون مع الروس.. وأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها وحدات روسية يجب أن يتسببوا في أكبر قدر من المتاعب لهم".