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داوود أوغلو: الدخل القومي في تركيا انخفض بشكل خطير

Lebanon 24
23-04-2022 | 11:30
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كشف زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، أن "الدخل القومي في البلاد انخفض بشكل خطير خلال الست سنوت الماضية".

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر داوود أوغلو رسما بيانيا يوضح الانخفاض الحاد في الدخل القومي، قائلا إن "الدخل القومي الذي كان 864 مليار دولار في عام 2015، انخفض إلى 804 مليار دولار في عام 2021".

وأضاف أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق الذي ترك المنصب في 2016: "بينما كان من المقرر أن تكون تركيا في المراكز العشرة الأولى وفقا لرؤية 2023، فقد أصبحت دون الـ20"، لافتا إلى أن "الحكومة أثقلت ظهر الشعب بتكلفة المعيشة الغالية والدخل المنخفض".

واعتبر أن "كل الأحلام الخاصة بالاقتصاد تتطاير بسبب التضخم"، إذ تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال أذار الماضي، 61%، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.
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