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اليابان تبحث عن قارب سياحي منكوب على متنه 26 شخصًا

Lebanon 24
23-04-2022 | 12:30
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أعلن خفر السواحل الياباني أن البحث مستمر عن قارب سياحي، أبلغت السلطات اليوم السبت بأنه على وشك أن يغرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وذكر خفر السواحل أن القارب "كادزو 1" وجه نداء استغاثة في الساعة الـ1.15 بعد ظهر اليوم وأبلغ السلطات بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، وعلى متنه 24 راكبا، منهم طفلان، وطاقم مكون من شخصين.

وأفادت هيئة البث اليابانية NHK بأن ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ.

وأقر خفر السواحل بأنه فقد الاتصال مع القارب المنكوب وأن عمليات البحث عنه التي تشارك فيها مروحيات وقوارب لم تؤت أي ثمار حتى الساعة الـ5.30 بعد الظهر.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن الحادث يأتي على خلفية سوء الأحوال الجوية المتمثلة بهيجان البحر والرياح القوية والتي أجبرت قوارب الصيد في هوكايدو على العودة إلى الميناء صباح اليوم.
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