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"سانا": مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد" في هجوم صاروخي

Lebanon 24
23-04-2022 | 13:00
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أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في هجوم بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن هجوما بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد" في بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر "قسد" وايقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية.

وتسود حالة غضب ورفض شعبي في قرى ريف دير الزور، ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطرد "قسد" من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
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