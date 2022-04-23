قوة الانفجار أثارت تساؤلات.. ما الذي انفجر داخل مستودع للبريد في أوكرانيا؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مثيرة للتساؤلات توثق لحظة انفجار دوى داخل مستودع كبير لشركة بريد أوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.



وتداولت قنوات إخبارية أوكرانية في تطبيق "تيليغرام" هذا الفيديو، مؤكدة أن الحادث وقع في مستودع شركة "البريد الجديد" في بلدة كوروتيتش غربي خاركوف، حيث انفجرت شحنة وصلت لتفريغ حمولتها.

ويظهر هذا الفيديو أن الانفجار أعقب اندلاع حريق في هذه الشحنة، وذكرت القنوات الأوكرانية أن الحادث نجم عن تعرض المستودع للقصف من قبل القوات الروسية، غير أن قوة الانفجار أثارت تساؤلات عما كان في داخل الشحنة.وأشارت القناة الأولى الروسية إلى أن هذه المحطة تقع على الطريق E40 (أي أطول طريق سيارات في أوروبا)، وهو يمر أيضا بمدينة جيشوف البولندية التي تنتشر فيها قوات الإنزال الجوي الأميركي التي أرسلها البنتاغون إلى أوروبا في ظل العملية الروسية في أوكرانيا.ولفتت القناة إلى تقارير وردت في الآونة الأخيرة عن استخدام العسكريين الأوكرانيين مستودعات البريد لتخزين أسلحة وذخيرة.ويقدم الغرب منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا مساعدات عسكرية مكثفة إلى كييف، رغم احتجاجات موسكو.