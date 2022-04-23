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عربي-دولي
بريطانيا.. طعن شخص وتعرض 10 لاعتداء وسط بيدوورث
Lebanon 24
23-04-2022
|
09:20
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أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مشتبها فيه بعد تنفيذ سلسلة اعتداءات على مواطنين صباح اليوم السبت في بلدة بيدوورث وسط إنجلترا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تعرض أحدهم لعملية طعن.
وأكدت شرطة مقاطعة وركشير في بيان لها أنها تلقت في الساعة الثامنة تقريبا من صباح اليوم بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات على يد رجل وسط بيدوورث.
ولفتت الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر نحو 20 عاما تعرض لعملية طعن ونقل إلى المستشفى ولا يزال في حالة مستقرة، بينما تعرض عشرة أشخاص آخرين لجروح خفيفة ويساعدون ضباط الشرطة في التحقيق.
وكشفت الشرطة أن المشتبه فيه الذي أوقف على خلفية الحادث هو رجل من السكان المحليين يبلغ من العمر 33 عاما، مؤكدة أنه لا يزال قيد الحبس وأنها لا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين.
وذكرت الشرطة أنها تبحث عن شهود عيان وضحايا محتملين آخرين للحادث، مشيرة إلى التواجد المكثف لعناصرها في وسط بيدوورث.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن صاحب أحد المحال التجارية في البلدة تأكيده أن منفذ الاعتداءات كان مسلحا بمقص هدد به المشترين داخل محل.
ووفقا للبيانات الصحية، استخدم ضباط الشرطة صاعق كهربائي لإلقاء القبض على المشتبه فيه.
ولم تتضح دوافع الحادث بعد.
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