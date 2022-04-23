عربي-دولي

إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-945249-637863299663042706.jpg
Doc-P-945249-637863299663042706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت في مطار سخيبول بأمستردام، حيث أضربت مجموعة من العمال، احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين.

تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.

وقالت (كيه إل إم) في بيان لها: "الإضراب له عواقب بعيدة المدى على عملائنا وزملائنا الآخرين في هذا الوقت المزدحم"، مشيرة إلى أن الشركة تجري محادثات مع الموظفين المضربين.

من جانبه، حذر مطار سخيبول على موقعه الإلكتروني من التأخير والإلغاء ونصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-04-24
04:30 | 2022-04-24
04:00 | 2022-04-24
03:30 | 2022-04-24
03:30 | 2022-04-24
03:00 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website