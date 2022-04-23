11 جريحًا في تفجير جديد استهدف حانة في نيجيريا

أدى هجوم جديد في شمال شرق نيجيريا إلى إصابة 11 شخصا بعد تفجير في حانة بولاية تارابا .ووقع التفجير في حانة تقدم مشروبات كحولية مهربة في منطقة نوكاي على مشارف عاصمة الولاية جالينغو امس، على ما صرح المتحدث باسم الشرطة عثمان عبد الله لوكالة" فرانس برس".وقال: "المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي"، مشيراً إلى "إصابة 11 شخصا في الانفجار، هم عشرة رجال وامرأة ".ورفض المتحدث التكهن بهوية المتورطين بالتفجير الذي جاء بعد ثلاثة أيام من هجوم دام تبناه جهاديو تنظيم داعش.