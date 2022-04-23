زيلينسكي يهدد بالانسحاب من المفاوضات.. ويجدد الدعوة للقاء بوتين

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الدعوة للقاء بوتين لإنهاء الحرب، متهما روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا، متعهدا بمواصلة المواجهة من أجل استقلال بلاده.وقال الرئيس الأوكراني إن وزير الخارجية الأميركي سيزور كييف غدا.وهدد زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا قتل الجنود الأوكرانيون في ماريوبول.وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا لا تلتزم بتعهداتها خلال المفاوضات مشددا على أن بلاده تريد وقف الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية.

يأتي ذلك فيما قال أندريه سيبيجا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، إن زيلينسكي تحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن «مرحلة جديدة» من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك تقديم الأسلحة الثقيلة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.وقال سيبيجا للتلفزيون الرسمي إن الزعيمين تحدثا أيضا في الاتصال الهاتفي عن المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.ويدخل النزاع في أوكرانيا الأحد شهره الثالث بينما يبدو أن الدعوات إلى هدنة في أوكرانيا بمناسبة عطلة عيد الفصح في المناطق الأرثوذكسية لن تلقى آذانا صاغية لا سيما في ماريوبول، بسبب حوار الطرشان المستمر بين كييف وموسكو.قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام إن محاولة جديدة لإجلاء مدنيين أوكرانيين من المدينة، التي دمرتها الحرب، فشلت اليوم السبت، واتهم القوات الروسية بأنها السبب في ذلك، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.وأضاف المسؤول أن 200 شخص من سكان مدينة ماريوبول تجمعوا لإجلائهم لكن القوات الروسية أبلغتهم بالتفرق وهددت بقصفهم.