عربي-دولي

وفاة 12 مهاجراً قبالة السواحل التونسية

Lebanon 24
23-04-2022 | 18:43
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قال مسؤول أمني تونسي لرويترز، السبت إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل توفوا وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط لرويترز إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

ويأتي مئات المهاجرين خصوصا من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

والأسبوع الماضي، عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجرا أغلبها لنساء وأطفال بين قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

ويتحدر كل هؤلاء المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

في العام الماضي، تمكن 15671 مهاجرا بينهم 584 امرأة من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من سواحل تونس، مقارنة بـ12883 (بينهم 353 امرأة) في عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

وأبلغ عن فقدان نحو 2000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط عام 2021، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
 
 
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