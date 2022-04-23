لمواجهة روسيا.. دولة أوروبية تزود أوكرانيا بأسلحة بـ1.6 مليار دولار

كشف رئيس الوزراء البولندي، أمس السبت، أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا بأسلحة قيمتها 1.6 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي.

وصرح ماتيوش مورافتسكي بعد لقاء في كراكوف جنوبي البلاد مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال: "حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1.6 مليار دولار".

وأوضح في بيان أن "هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية".

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير، أعلنت الحكومة البولندية أنها زودت أوكرانيا خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات ومدافع هاون وذخيرة وكذلك طائرات مسيّرة.

كما شمل الدعم أربعين دبابة ونحو ستين ناقلة مصفحة، وفق تقارير أوردتها وسائل إعلام بولندية ولم تؤكدها الحكومة رسميا.

ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في كراكوف على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.